Daniel Panelo revela fim da relação com Marlene - Veja a conversa completa

Há 43 min

Daniel Panelo foi o concorrente expulso na gala passada do Big Brother. Por isso, recebemos o ex-concorrete para dar a conhecer a sua história de vida que entretanto teve uma «atualização». É que enquanto esteve dentro do jogo, Panelo terá ficado solteiro. Perante a sua aproximação a Margarida Castro, Marlene, a namorada de Daniel, apagou as fotografias de ambos das redes sociais numa demonstração de desagrado.