Há 3h e 13min

No «Goucha», recebemos Daniela Correia, esposa do cantor Toy. A nossa convidada comenta a participação da filha Beatriz Prates no «Dilema» e diz-nos qual é a sua maior preocupação. Vemos imagens da ligação em direto para a casa. Daniela reage também ao facto da sua filha querer ser artista.