Hoje às 17:13

No «Goucha», recebemos Daniela Correia, esposa do cantor Toy. A nossa convidada, que foi mãe de Beatriz Prates com apenas 20 anos, recorda a altura em que se separou do pai da filha e de ter ido viver para casa da mãe. Daniela confessa que tem muitos «remorsos» dessa altura e explica-nos porquê.