Há 2h e 28min

No «Goucha», Daniela Gouveia fala dos eventos que a levaram a perder a guarda do filho, no dia que este nasceu. Sem apoio do Pai da criança, que não acompanhou a gravidez, Daniela conta-nos o que levou Comissões de Proteção de Crianças e Jovens a interferir.