Há 35 min

Na gala do último domingo do reality show "Casa dos Segredos", Daniela foi a concorrente expulsa, encerrando a sua participação no programa. Com uma história de vida marcada pela doença e por desafios pessoais, Daniela revelou que o seu segredo era: “Sobrevivi a um incêndio em minha casa”, um evento traumático que viveu quando tinha apenas 8 anos.