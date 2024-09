Daniela Santos: «Durante 4 anos, tive de deixar de ter uma infância para passá-la a viver nas visitas ao meu pai na prisão»

Há 1h e 39min

No «Goucha», revemos o momento em que Daniela Santos ficou em terceiro lugar no Dilema. Em estúdio, a finalista fala-nos do seu pai. Segundo a concorrente, esta tinha apenas 8 anos de idade quando viu o seu pai a ser preso. A nossa convidada explica-nos como lidou com a prisão do pai e não contém a emoção. A finalista recorda o facto de ter deixado de ter uma infância para ir visitar o pai. Aqui, a dança já fazia parte da sua vida.