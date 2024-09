Daniela Santos recorda polémica com Bernardo Sousa: «Senti que as pessoas foram muito más»

Há 1h e 4min

No «Goucha», revemos o momento em que Daniela Santos ficou em terceiro lugar no Dilema. Em estúdio, recorda a sua participação no «Dança com as Estrelas» ao lado de Bernardo Sousa. A nossa convidada fala-nos da polémica em que o seu par se viu envolvido: «As pessoas começaram a passar a limites que para mim não são ultrapassáveis», relativamente ao fanatismo que sentiu dos seguidores do programa.