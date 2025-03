Daniela sobre o padrasto: «Bateu-me na boca, queimou-me com cigarros...a minha mãe nunca foi em meu socorro»

Há 2h e 18min

No «Dois às 10», Daniela partilha a sua dolorosa história de infância, marcada por agressões noturnas perpetradas pelo padrasto. A separação dos pais e o novo relacionamento da mãe trouxeram um período de terror à sua vida. «Depois, à noite, é que se tornava numa pessoa violenta e batia-me diariamente. E foi assim durante um ano», revela Daniela, descrevendo um ciclo de violência que se repetia. As agressões começaram com puxões de cabelo e sapadas, evoluindo para atos mais graves. O medo e as ameaças a silenciaram, impedindo-a de procurar ajuda. A situação culminou numa agressão que a levou ao hospital, revelando a brutalidade a que foi sujeita. O pai de Daniela apresentou queixa, mas a mãe defendeu o agressor, fugindo com ele para Angola, um ato que a magoou profundamente. Daniela expressa a dor da falta do amor materno e a dificuldade em lidar com o trauma. «E sinto muito a falta deste amor de mãe. Porque é muito violento na minha cabeça não ter a minha mãe comigo», confessa, evidenciando as profundas cicatrizes emocionais deixadas pela sua infância. Saiba mais em TVI Player