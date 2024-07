Daniela Ventura e David Maurício: como está a relação? Daniela Ventura revela! - Veja a conversa completa

Há 3h e 31min

No «Dois às 10», recebemos Daniela Ventura, apontada por muitos como vencedora, ficou em segundo lugar no «Big Brother 2024». Daniela Ventura abriu o coração a Cristina Ferreira, revelou como está a relação com David Maurício, afirmou que não quer falar como o pai, falou da sua religião e crenças. A ex-concorrente do «Big Brother» falou do seu passado e o que projeta para o seu futuro.