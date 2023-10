David Carreira explica ausência nos novos "Morangos com Açúcar"

Ontem às 20:05

David Carreira (de 32 anos) marcou presença no programa da TVI Em Família, no passado sábado (14 de outubro) e, em conversa com Maria Cerqueira Gomes e Ruben Rua, falou do reboot dos Morangos com Açúcar - que estreia já no próximo dia 23 - e da sua ausência neste tão ansiado regresso da série juvenil.

«Gostava muito de lá estar, sem dúvida (...) mas não deu para fazer estas temporadas que vão sair agora, porque estava a fechar o álbum que vou lançar. Portanto, era impossível», começou por dizer David Carreira. «Se houver outras temporadas, tenho muito interesse em fazer, porque faz parte da minha história, do meu início».

Veja o vídeo em cima.

Recorde-se que David Carreira, filho mais novo de Tony Carreira e Fernanda Antunes, começou o seu percurso nos Morangos com Açúcar, em 2010, onde cantava e dançava, e foi depois dessa experiência que se lançou na música, onde faz um enorme sucesso. Veja a evolução do ator ao longo da última década, nesta galeria.