Há 2h e 33min

No «Goucha», recebemos David Diamond, vencedor do «Dilema». O nosso convidado não contém as lágrimas ao falar da perda do pai, que faleceu precisamente quinze dias antes da sua entrada no reality show. David recorda, ainda, a última frase comovente que ouviu do pai. Conhecendo o seu pai, David diz-nos o que é que o pai diria da sua prestação no programa.