David Maurício abre o jogo sobre o futuro com Daniela Ventura - Veja a conversa completa

Há 3h e 46min

No «Dois às 10», David Maurício celebra hoje, 23 anos, e veio festejar connosco. O ex-concorrente revela como têm sido os seus dias longe da televisão e conta que já voltou à sua rotina. Surpreendemos David Maurício com uma mensagem de Gabriel Sousa que afirma: «Temos uma conversa em stand by que vai acontecer mais cedo ou mais tarde». David Maurício e Daniela Ventura revelam que têm um grupo de fãs forte que os respeitam. O casal afirma que estão a ir com calma e que têm uma amizade colorida. David Maurício revela que respeita a Daniela e a sua religião. Daniela Ventura afirma que: «Estão a ir com calma».