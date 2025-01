David Maurício explica o que o levou à desistência: «Prometi a pessoas muito especiais que não ia voltar para o buraco onde já estive»

Há 1h e 59min

No «Dois às 10», David Maurício justifica a sua desistência do «Secret Story - Desafio Final». O ex-concorrente diz que prometeu à família que não ia voltar ao estado psicológico negativo em que já esteve antes e preferiu sair do programa. David Maurício fala ainda sobre a reconciliação com a mãe da sua filha e sobre a relação que teve com Daniela Ventura e que este descreve como tóxica.