Há 3h e 45min

Em janeiro de 2025, David ingressou no Secret Story – Desafio Final com a promessa de trazer um jogo intenso e conteúdo dinâmico. Contudo, a sua experiência foi mais breve do que o esperado. No dia 20 de janeiro, David optou por desistir, justificando que não queria voltar para um "buraco".