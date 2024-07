Hoje às 12:03

No «Dois às 10», recebemos David Mesquita o terceiro concorrente expulso do «Dilema». O ator explica os motivos que o levaram a entrar na casa, revela que lidar com as saudades da família foi o mais difícil de gerir, comenta os momentos mais polémicos e explica a sua relação com o concorrente David Diamond, com quem discutiu por causa de comida.