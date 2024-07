Há 1h e 10min

Em «Cacau», David (Luís Garcia) e Regina (Christine Fernandes) confirmam a Lola (Ana Bustorff), Soraia (Paula Neves) e Tomané (Salvador Nery) que tudo indica que Cony (Pollyanna Rocha) sofreu um AVC, não sabendo como ela pode ficar depois disso. Regina comenta que não se perderia nada se Cony ficasse em estado vegetal, David olha-a chocado. Justino e Regina veem Marco afastar-se com o padre. Concordam com Quim (Paulo Calatré) que o melhor agora é irem falar com Cacau (Matilde Reymão).