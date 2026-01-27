De amigos a rivais: a guerra dos sabonetes

Há 59 min

Em «A Sentença», João Patrício apresenta o caso «Guerra de espumas». Márcia e Gonçalo fundaram uma marca de sabonetes artesanais de sucesso, dividindo a produção e o marketing e detendo partes iguais no negócio. Com o crescimento da empresa, surgiram visões opostas: Gonçalo defende uma linha mais inspiracional e esotérica, enquanto Márcia prefere uma inovação mais contida e fiel às origens da marca. A rutura agravou-se quando Gonçalo lançou, sem avisar a sócia, um novo produto e encomendou 800 unidades. Agora, ambos querem sair da sociedade, mas nenhum aceita abdicar da posição. O conflito chegou à justiça, onde Márcia pede a exclusão de Gonçalo da empresa, uma indemnização e a proibição de o ex-sócio criar um negócio concorrente.