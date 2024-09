Há 1h e 45min

No Goucha, recebemos Diana Lopes, ex-concorrente do Big Brother e agora comentadora do Secret Story. Cláudio Ramos tece largo elogio à nossa convidada, mas esta confessa ter várias inseguranças. Diana Lopes explica-nos como gere a sua vida em termos de viagens Porto-Lisboa, para poder vir comentar o reality show.