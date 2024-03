Há 53 min

No Goucha, conhecemos a história de Joaquina Teixeira, cujo único sintoma de que algo não estaria de perfeita saúde foram as dores de costas. Recorda como recorreu ao hospital e como surgiram ao diagnóstico de cancro. Fala de como ainda vive com a doença e do tempo de vida que lhe deram e já ultrapassou.