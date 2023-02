2 fev, 09:35

Em «Para Sempre», Tozé (Paulo Pires) vem procurar Gil (Gustavo Alves), que lhe tinha enviado uma mensagem para ir ter com ele a mando de da mãe, Anabela (Susana Mendes) vem do quarto muito sensual e a provoca-lo e diz que ele saiu e manda-o esperar. Tozé fica aflito com as provocações dela e acaba por sair. Anabela fica frustrada.