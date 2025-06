Há 1h e 3min

Com quase um século de vida, Ruy de Carvalho continua a surpreender e a inspirar. Aos 98 anos, o mais velho ator em atividade no mundo mantém-se firme onde sempre pertenceu: nos palcos e diante do público. Uma longevidade artística ímpar que confirma não só o seu amor pela representação, mas também a sua dedicação à cultura portuguesa.

Neste programa especial, Manuel Luís Goucha termina a conversa de forma emocionada.