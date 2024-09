De um alto na cabeça ao diagnóstico de cancro de pele: Filha de Madalena morreu vítima de um tumor raro

Há 1h e 2min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Madalena Pinheiro que perdeu a filha Leonor, de 40 anos, vítima de um cancro raro e agressivo de pele. Leonor tinha 38 anos quando descobriu que tinha um melanoma agressivo. Submeteu-se a vários tratamentos e percorreu o mundo para conseguir um tratamento contra este tipo de cancro de pele raro, mas tudo foi ineficaz. Em apenas três anos Leonor viu a sua situação agravar-se e após ver recusado um tratamento inovador nos estados unidos acabou por morrer no dia 16 de setembro de 2017. Madalena é enfermeira e viu e percebeu o grau de sofrimento em que a filha estava a ponto de ter chegado a pensar em eutanásia. Hoje, por vontade da filha, é também a tutora legal dos netos. Em estúdio, Madalena recorda os primeiros sinais que mais tarde resultaram no diagnóstico do cancro. A nossa convidada recorda a filha quando recebeu a notícia de que tinha de facto um melanoma. Madalena diz-nos que procurou todos os tratamentos possíveis para a filha, no estrangeiro, e revela que todas estas viagens possam ter piorado a condição da filha.