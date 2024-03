Há 2h e 1min

No «Goucha»,», após ser expulsa do «Big Brother – Desafio Final», Débora Neves, fala do conflito entre Érica Silva e Bruno Savate e explica por que acreditava que a colega de casa seria a próxima a sair. Faz o balanço da sua prestação dentro da casa mais vigiada do país.