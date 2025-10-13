Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Decisão 25 - Autárquicas - 13 de outubro de 2025

Hoje às 01:05
Decisão 25 - Autárquicas - 13 de outubro de 2025 - TVI

Com José Alberto Carvalho.

A espera terminou: saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9

Secret Story
Hoje às 00:10
1

Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»

Secret Story
Ontem às 19:56
2

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Secret Story
18 set, 16:18
3

Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

Dois às 10
11 out, 09:00
4

Action: a 'low cost' que rivaliza com o Mercadona, o Lidl e até a Primark

9 dez 2024, 11:43
5

O momento que deixou o estúdio de boca aberta: Mãe de Dylan arrasa Vera e diz que não a quer como nora

Secret Story
Hoje às 00:49
6
Segredo revelado! Saiba quem tem pais milionários no Secret Story

Secret Story
Hoje às 00:15

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

Novelas
Há 1h e 24min

Depois do fim do noivado com Liliana, Zé tem motivos para voltar a sorrir

Dois às 10
Há 1h e 44min

Paulo Vintém fala sobre a nova fase de vida: «Foi uma escolha»

Novelas
Ontem às 16:21

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
11 out, 08:35

Eu e o meu marido vivemos um casamento sem intimidade: “Há três anos que não nos tocamos”

V+ TVI
11 out, 12:40

Secret Story 9 - Gala - 12 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 22:00

O derradeiro momento: Este foi o concorrente expulso do Secret Story

Secret Story
Hoje às 00:17

Viral: Esta foi a reação hilariante de Lídia ao descobrir o segredo de Marisa

Secret Story
Hoje às 00:35

A Fazenda - Quando já tinha perdido as esperanças, Ary descobre o impensável

A Fazenda
11 out, 23:30

«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso

Secret Story
Ontem às 23:42

«Os meus pais são milionários»: Descubra quem é o concorrente que esconde este segredo

Secret Story
Hoje às 00:01
Manuel Luís Goucha arranca gargalhadas com desabafo: «Ele é tão elegante mas ao domingo estraga-se um bocado!»

Funtástico
Há 53 min

Manuel Luís Goucha provoca convidado: «Outro com a mania que é novo!» - Saiba de quem se trata!

Funtástico
Há 1h e 0min

Inconfidência em direto! Goucha brinca com António Leal e Silva: «Vai ficar tipo múmia»

Funtástico
Há 1h e 3min

Manuel Luís Goucha desabafa sobre o seu fim-de-semana: «Estavam a olhar para mim como vacas para um palácio»

Funtástico
Há 1h e 8min

Dia 20 de outubro é o último episódio de «A Fazenda». O que esperar?

Novelas
Há 1h e 24min

«Terra Forte»: Benedita Pereira, João Catarré, Rita Pereira e José Fidalgo... Quem é quem?

Novelas
9 out, 10:10

Exclusivo «A Protegida»: A herança de Benedita é distribuída, mas há surpresas

Novelas
Ontem às 14:38

José Carlos Pereira surpreende fãs com confissão inesperada: «Pouca gente sabe mas…»

Novelas
11 out, 08:35

Noivo de Maria Botelho Moniz faz confissão tocante: «Passo o dia inteiro ansioso só para...»

Novelas
Ontem às 08:39

Exclusivo final de «A Fazenda»: O que vai acontecer a Joel? Surpreenda-se!

Novelas
Há 2h e 8min