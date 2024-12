Decisão polémica: jovem de 17 anos interrompe gravidez com ajuda da "sogra" e omite da própria mãe

Hoje às 14:43

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Segredos e consequências».

A filha de Joana e o filho de Mafalda namoram e sem planearem engravidaram. Por ter uma mãe conservadora, a jovem de 17 falou com a mãe do namorado, que a incentivou a interromper a gravidez.

Os jovens decidiram que seria o melhor para as suas vidas e avançaram com a decisão e interromperam a gravidez. Joana não concorda e acredita que por ser menor tinha legitimidade para se opor à decisão de interromper a gravidez.

Agora, Joana proíbe a interação da filha com o namorado. Joana diz que a filha ficou com a saúde debilitada e depois de uma ida ao médico existe a possibilidade da jovem vir a ser infértil. Por isto, pede ao tribunal que seja Mafalda a pagar as despesas da clínica, num valor de 22 mil euros.