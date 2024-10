Há 2h e 18min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com novos desenvolvimentos sobre os desacatos que têm vindo a acontecer em Lisboa desde segunda-feira. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do estado de saúde do motorista de autocarro incendiado. Partilhamos declarações de moradores da Cova da Moura que denunciam violência policial.