Há 1h e 32min

Pavlo Sadokha, presidente da Associação dos Ucranianos em Portugal (AUP), analisa na antena da CNN Portugal as declarações do fundador do Grupo Wagner, em que anunciou que será candidato a presidente da Ucrânia em 2024.

"A Rússia começa a cair num cenário de autodestruição", considera Pavlo Sadokha.