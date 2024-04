Delfim, o curandeiro: o homem que descobre doenças e retira os males do corpo com apenas uma reza

Hoje às 13:45



Delfim Monteiro diz ser capaz de curar os males do corpo e da alma através da reza e da ajuda de Nossa Senhora da Saúde. Convidado do programa Goucha, desvendámos alguns segredos do curandeiro de Vila Real e ouvimos o testemunho de várias pessoas que garantem que foram curadas por ele.

Delfim nasceu em Vila Real e é o mais velho de 3 irmãos. Devoto de Nossa Senhora da Saúde, começou a trabalhar muito cedo na agricultura para ajudar os pais. Cedo também se interessou pela cura através das rezas, algo que aprendeu com a mãe e a avó.

Numa conversa surpreendente, explicou como trata de certas doenças e males do corpo humano. Diz que não cobra dinheiro, mas as pessoas insistem em dar. Com esse dinheiro, Delfim dedica-o a Nossa Senhora da Saúde.