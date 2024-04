Delfim provoca Rufino: «A solteira não presta? A beata deve ser melhor..."

Há 24 min

Rufino (Carlos Cunha) fica com a ideia de que Delfim (António Melo) está caidinho por Josefa (Rita Salema) e confronta-o com isso. Delfim começa por negar, alegando ser um homem casado, mas depois confessa que ela mexe com ele. Rufino goza com ele por estar apaixonado pela solteirona e Delfim não se fica atrás e acusa-o de estar apaixonado por Glória (Catarina Avelar). Rufino diz que não é nada disso e ficam chateados.