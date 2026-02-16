Demitida por ser pontual? O estranho caso da funcionária que chegava cedo demais

Há 1h e 14min

Em «A Sentença», Marta sempre lutou contra a ansiedade, e no trabalho, essa condição manifestava-se através de uma antecipação extrema. Todos os dias, chegava entre 30 a 40 minutos antes do seu horário, acreditando que o excesso de zelo seria visto como uma virtude. No entanto, para a empresa, a sua presença antecipada violava as políticas internas e de segurança. Apesar de ter sido avisada formalmente 19 vezes, Marta não conseguiu alterar o seu comportamento. O desfecho foi inesperado para muitos: um despedimento por justa causa motivado pela insubordinação sistemática, provando que, no mundo laboral, até a pontualidade tem limites rígidos.