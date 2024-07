Depois de chegar ao topo da carreira, com 44 anos, Rita decidiu reformar-se - Veja a conversa completa

Há 2h e 42min

No «Dois às 10», conhecemos a história de vida de Rita Piçarra. A nossa convidada cresceu numa família rica em amor, compreensão e carinho, mas não financeiramente abastada. Rita foi incentivada a procurar uma profissão que a realizasse pessoalmente, mas também lhe proporcionasse estabilidade financeira. Alcançou o cargo de diretora financeira, contudo, alguns imprevistos na vida mostram-lhe a urgência de encontrar um maior equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Com apenas 44 anos, deu-se ao luxo de se despedir e reformou-se! Rita dedica-se hoje a fazer surf, a andar de skate, a pintar e a usufruir de uma vida mais tranquila ao lado do marido, Nuno Miranda, e da filha, Teresa, de 11 anos.