Há 55 min

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos recebem Miguel Vicente, para dar a sua primeira entrevista depois de desistir do Big Brother - Desafio Final. Depois de explicar o que o motivou a abandonar o programa e de revelar o que aconteceu momentos antes, Miguel comenta a desistência de Francisco Monteiro, o jogo de Bruno Savate e a relação com Patrícia e Bárbara Parada.