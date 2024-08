Depois de separados, Noémia diz estar grávida e exige a casa que iam vender. Nicolau diz que não é o pai

Há 2h e 41min

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Estado de dúvida». Recebemos Nicolau Bosco e Noémia Bosco. O casal Nicolau e Noémia já teve dias mais felizes. Começaram por ser colegas de trabalho, mas a proximidade rapidamente deu em casamento. No entanto, a união não resistiu aos altos e baixos do percurso a dois. Ao fim de cinco anos, Nicolau e Noémia estão separados e não se entendem quanto ao destino da casa que compraram, na altura do casamento. Para dificultar ainda mais a situação, Noémia trouxe um novo elemento para a discussão: está grávida. Ouvimos ambas as partes e conhecemos todos os pormenores deste caso.