Depois de ter conversado com Cristina Ferreira, as redes sociais de Tiago ficaram «uma loucura»

Há 2h e 12min

Com apenas 13 anos, Tiago Arromba foi forçado a enfrentar uma realidade dura, cuidando do tio afetado pela doença de Huntington. Agora com 33 anos, Tiago reflete sobre um percurso de vida complexo, onde o papel de cuidador foi constante, envolvendo também a sua mãe, que viria a ser diagnosticada com a mesma doença. A sua jornada foi carregada de perdas emocionais e de grandes sacrifícios pessoais, num processo que transformou o seu dia a dia e o obrigou a tomar decisões dolorosas.