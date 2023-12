Hoje às 11:10

No «Conta-me», o ator e antor Cifrão, membro da banda D'ZRT, fala-nos do pico de felicidade que atingiu aquando da chegada da filha Zaya à vida do casal. Recorde-se que Vítor Fonseca (mais conhecido como Cifrão) integrou o novo elenco da nova temporada de «Morangos com Açúcar».