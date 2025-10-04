Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Depois do acidente da mulher, Manuel tenta recuperar relação com os filhos

Há 1h e 39min
Depois do acidente da mulher, Manuel tenta recuperar relação com os filhos - TVI

Manuel Parente é a prova viva de que o amor verdadeiro resiste a tudo, até à dor mais profunda. Há quase dois anos, a vida mudou drasticamente quando a mulher, Anabela, sofreu um acidente grave que a deixou dependente de suporte vital e sem comunicação. Desde então, Manuel nunca desistiu.

Há mais de 650 dias, após o trabalho, entra no carro e vai ao hospital para lhe segurar a mão, todos os dias, sem falhar. Apaixonou-se por Anabela há 40 anos, quando ia a caminho da tropa, e desde então nunca mais a largou.

No último ano, Manuel fez promessas de fé. Quando Anabela abriu os olhos, percorreu a pé o caminho entre Viana do Castelo e Fátima. Mais tarde, quando ela conseguiu dizer um simples “bom dia”, partiu para Lourdes, em França, a pé. No percurso, recebeu a notícia da morte da mãe. Voltou para se despedir, mas retomou a promessa exatamente onde a tinha deixado. Fez mais de 900 km movido apenas por uma certeza: o amor da sua vida continua à sua espera.

A relação com os filhos também assombra a vida do convidado. Sempre foi um pai duro, frio e distante, marcando negativamente a vida dos dois filhos. Mas hoje, tudo muda! Manuel é surpreendido pelos filhos, que lhe fazem uma grande homenagem de amor e perdão.

Momento Certo é o novo programa das tardes de sábado da TVI, onde cada história é um convite à emoção. Ao longo de cada episódio, os convidados juntam-se a João Patrício e enfrentam momentos intensos e inesquecíveis, seja para viver o reencontro mais esperado, pedir desculpa após anos de silêncio, homenagear alguém especial ou simplesmente dizer “obrigado”.

Entre lágrimas e sorrisos, o programa celebra os laços humanos e mostra que, no fim, o que realmente nos une é a capacidade de amar e ser amados. Uma viagem emocional que promete tocar o coração dos portugueses, em direto e com verdade.

Com direito a anel e em cenário improvável: Este foi o pedido de namoro de Afonso Leitão a Catarina Miranda

