Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cristina Ferreira para André Ventura: «Está a falar mais de quem vem do que de quem nasceu aqui»
Dois às 10
Há 21 min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Já está na política há quantos anos? Ainda não conseguiu fazer nada porquê?»
Dois às 10
Há 24 min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Não basta só apontar o dedo. Tem de começar a dizer o que vai fazer para mudar as coisas»
Dois às 10
Há 35 min
Cristina Ferreira questiona André Ventura sobre a sua candidatura à presidência: «Está aqui para tapar um buraco?»
Dois às 10
Há 44 min
Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra
Dois às 10
Há 48 min
Cristina Ferreira para Bruno Savate: «Tenho-te muito respeito, mas não queiram ser mais inteligentes do que uma equipa»
Dois às 10
Há 54 min
Cristina Ferreira esclarece polémica sobre o avião enviado por Bruno Savate: «É uma informação que vai condicionar aquilo que é este desafio»
Dois às 10
Há 1h e 5min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Mickael Carreira teve de ser socorrido no hospital a meio da noite e Laura Figueiredo explica o que aconteceu
V+ TVI
Ontem às 15:04
Depois de mostrar apoio a concorrente do «Secret Story», Bruno Savate vai ser entrevistado por Cristina Ferreira
Dois às 10
Ontem às 16:04
Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação
Secret Story
Ontem às 12:53
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
Ontem às 12:26
TVI PLAYER
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
Dois às 10
Há 1h e 24min
Fábio confessa que fez «cafuné» com Ana no quarto secreto e deixa Liliana em choque
Secret Story
Há 1h e 35min
Marisa Susana surpreende todos: «Fui para o jacuzzi com o Bruno (…) super besties»
Secret Story
Há 1h e 30min
A ACONTECER
Cristina Ferreira para André Ventura: «Está a falar mais de quem vem do que de quem nasceu aqui»
Dois às 10
Há 21 min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Já está na política há quantos anos? Ainda não conseguiu fazer nada porquê?»
Dois às 10
Há 24 min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Não basta só apontar o dedo. Tem de começar a dizer o que vai fazer para mudar as coisas»
Dois às 10
Há 35 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão
Novelas
9 nov, 09:08
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»
Novelas
Ontem às 13:06