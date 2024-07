Depressão profunda levou Mara à automutilação: «Já não me corto, porque fiz um pacto com Deus»

Há 3h e 7min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Mara Ferreira. Mara Ferreira e Nelson Ferreira foram pais de Filipe. O menino nasceu com o cordão umbilical à volta do pescoço e terá ingerido líquido amniótico, o que obrigou a um internamento de nove dias. Pouco tempo depois, descobriram que o filho era cego e a malformação ocular devia-se a uma doença bem mais grave e rara, denominada Síndrome de Norrie. Filipe tem 18 anos e não vê, não anda e não fala.

Mara dedicou-se exclusivamente ao filho e, com o papel de cuidadora, veio a depressão. Com os anos, tem conseguido combatê-la, mas com a pandemia, a depressão atingiu-a de forma mais violenta. Começou a automutilar-se e a vontade de viver desapareceu. Hoje, ainda luta contra a depressão e é no marido, nos filhos e na fé que tem reunido forças para enfrentar mais um dia.

Em estúdio, fala-nos da depressão como uma luta diária para si, e recorda uma recomendação da psicóloga: esconder tudo o que seja objeto cortante.