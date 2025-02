Desabafo de Joel deixa Talu desconfiado: «Tenho de cortar o mal pela raiz»

Há 2h e 6min

Em «A Fazenda», Joel (João Jesus) diz a Nadir (Sharam Diniz) que está a pensar ir a Lisboa para falar com Becas (Rita Loureiro) para esclarecer de uma vez a história de ele ser filho dela, dizendo que não quer dar esse desgosto agora a Zulmira (Helena Isabel), que anda com problemas com o Lodge. Talu (Evandro Gomes) fica desconfiado por Joel ir a Lisboa numa altura em que Eva (Margarida Corciro) está lá. Joel olha-o atrapalhado.