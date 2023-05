Descoberta perturbante: encontrado novo corpo decapitado

Há 2h e 52min

No «Dois às 10», abordamos o caso de mais um caso com contornos macabros. A polícia já se encontra a investigar o caso, mas afasta uma possível ligação com o corpo encontrado no Cadaval, dias antes. A vítima será um homem de 36 anos.