Descobre que mulher o traiu e filha é resultado de um caso com um aluno. Agora está em risco de ficar sem a bebé

Em «A Sentença», o primeiro caso do dia retrata como um segredo do passado pode alterar toda a história e trazer uma nova realidade a todos os envolvidos. Miguel e Céu são casados e têm uma filha. No entanto, Miguel descobriu que não é o pai biológico da criança. O verdadeiro pai da menina propôs a Céu que fosse viver com ele e levasse a filha, mas Miguel não conseguiu aceitar a situação.