«Desculpa lá isto! É que esta gente desta aldeia é completamente louca!»

2 fev, 22:14

Em «Festa é Festa», Elisabete (Ana Marta Contente) dá uma desanda a Paulo (Hélder Agapito) pela forma como ele falou com Jaime (Miguel Partidário) e manda-o sair dali. Jaime pergunta se eles são namorados. Elisabete diz que não, mas Paulo diz que são quase e Elisabete volta a ralhar com ele. Paulo fica sentido e vai para uma mesa conforme Elisabete sugeriu. Depois tem uma ideia e sai a correr do café.