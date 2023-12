«Desde quando é que vocês são tão amiguinhas?»

Há 1h e 29min

Em «Festa é Festa», Glória (Catarina Avelar) sente-se mal com a postura de Camila (Marta Gil) em relação à Toca. Camila diz que a Toca cumpre todos os requisitos legais e é apenas um espaço de diversão. As beatas ficam todas ofendidas e escandalizadas com a opinião de Camila e dizem que Glória a devia pôr de castigo. Ivone (Maria Emília Correia) sai em defesa da sobrinha e as beatas rezam o terço para se protegerem delas.