Desesperado com o bullying de que era vítima, Pedro Caldeira resolveu-o da pior maneira: «Parti a cabeça a uma pessoa»

Há 1h e 51min

No Goucha, conversamos com Pedro Caldeira, que é atualmente comentador do canal V+. Hoje é nosso convidado para nos dar a conhecer a sua vida atribulada. Admite que teve uma vida luxo até à adolescência, altura em que viveu um verdadeiro inferno. O pai de Pedro Caldeira, que tem o mesmo nome, era corretor de bolsa e envolveu-se numa grande polémica. Quando tinha 13 anos, o nosso convidado foi com a família para os EUA e acabou por ser detido por causa das dívidas.