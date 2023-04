Há 2h e 9min

Em «Queridos Papás», Jaime (Fernando Pires) pede ajuda com Guida (Rita Nascimento) a Lucas (Santiago Salsa), por querer impedi-la de fazer o que seja. Lucas avisa-o que não pode fazer nada porque a decisão de Guida está tomada. Jaime vê mensagem no telemóvel de Lucas com a localização da festa e regista.