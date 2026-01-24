Desfecho trágico - Adelaide procurava a mãe que a abandonou e encontrou um desfecho devastador

Há 1h e 55min

Em «Momento Certo», conhecemos a história de vida de Adelaide que começou com um vazio difícil de explicar: foi abandonada num hospital com apenas três dias de vida. Criada por pais adotivos que lhe deram todo o amor, Adelaide cresceu, no entanto, com o peso das perguntas sem resposta. Durante décadas, imaginou o rosto da mulher que a deixou e alimentou sentimentos contraditórios.

Adelaide iniciou uma busca incessante pela sua progenitora.

Contudo, a busca terminou com a revelação mais dolorosa de todas. A mãe biológica de Adelaide não só estava a viver fora do país, como já tinha falecido. O desfecho trágico roubou a Adelaide a oportunidade do confronto e do abraço, deixando-a perante um luto inesperado por alguém que nunca chegou a conhecer.