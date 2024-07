Desolada e arrasada, Regina pondera não seguir com a gravidez

Há 24 min

Em «Cacau», Regina (Christine Fernandes) é levada desolada para o quarto, dizendo chorosa achar que já não faz sentido ter aquele bebé agora que ficou sem Justino (António Capelo). Todos lhe dizem para pensar que Justino quereria muito que ela tenha aquele filho, dizendo a Regina que ela se poderá sempre lembrar do seu amado com aquele filho. Lola (Ana Bustorff) repara na bandeja dos medicamentos de Justino intocada, estranhando não ver lá o copo. Regina aceita a sugestão de Júlia (Fernanda Serrano) e Vitória (Teresa Tavares) de ficarem ali com ela.