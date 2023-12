Despedida de solteiros de Aida e Tomé não corre como desejado!

Há 2h e 21min

António (Luis Simões) está desolado, pois acha que o seu casamento acabou de vez. Jorge tenta motivá-lo e diz que Fátima ainda vai voltar a correr para os seus braços. António diz que a situação já estava má, mas ficou ainda pior com o calendário. Jorge acha que quando o calendário sair, Fátima vai ficar cheia de ciúmes e vai correr para os braços de António.

Abel percebe a excitação de Ana Carolina e Corcovada e quer saber a que se deve, mas elas dizem que é segredo e Abel fica muito curioso. Elas revelam que Abel vai acabar por saber daqui a alguns dias e que tem a ver com o casamento de Florinda. Abel sorri cúmplice.

Peixoto está a ficar irritado com o à vontade com que Albino trata a possibilidade de Valquíria ter tido um relacionamento com Rufino. Albino acha que Peixoto não tem nada a ver com o passado de Valquíria, mas Peixoto acha que pode não ser assim tão passado e que se calhar ele até é o pai da sua filha. Albino acha que pode ser uma possibilidade.

Aida e Tomé estão sentados à mesa num jantar que mais parece um velório. Vão fingindo que estão muito satisfeitos, mas sempre de forma muito forçada. Como não chegaram a acordo sobre o sítio onde iam fazer a despedida de solteiros, acabaram por ficar em casa e tentam convencer-se de que foi a melhor opção. Brindam e bebem para ver se a coisa anima.

Albino diz que a ideia de fazer a despedida de solteiros juntos, em casa, foi a melhor ideia que já tiveram. Albino come com vontade e diz que depois até podem fazer uma coisa que não fazem há alguns meses e recorda um desses momentos.

Fernando e São estão prontos para a sua despedida de solteiros, mas São tranca a porta e diz que vão ficar ali. Fernando diz que estava a pensar ir jantar fora e beber um vinho, mas São diz que isso já vão fazer no casamento e hoje quer fazer outras coisas. Fernando ainda se queixa que está cansado, mas São atira a chave fora e manda-o calar-se.

Aida e Tomé estão a dançar e vão bebendo para esquecer. Ambos continuam a fingir muita animação e querem provar ao outro que não podiam ter feito melhor escolha, mas nada é natural, embora eles tentem com muita força e empenho. Dançam com um entusiasmo muito forçado e ponderam organizar despedidas de solteiros no futuro.

Elisabete está a fazer tempo até poder ir para casa, pois tem horas para poder voltar, já que os pais estão a fazer a despedida de solteiros em casa. Fátima gostou da ideia e diz que estão muito melhor do que na Toca. Elisabete já não pode ouvir Fátima falar mal da Toca e estar chateada com António por lá ter ido e diz-lhe umas verdades. Fátima fica a digerir aquilo.

Albino está empenhado em bajular Florinda, para ver se tem sorte no quarto. Ela gosta das coisas que ele diz e puxa-o. Albino julga que vão para o quarto, mas Florinda diz que podem fazer na sala e ele fica todo aceso. Albino vem todo feliz, mas para grande espanto e desilusão dele, Florinda puxa-o para se ajoelhar e saca do terço para rezar. Albino não quer acreditar no que está a acontecer.

Elisabete dá um sermão a Fátima por ter preferido acreditar no mais fácil, do que ter acreditado no marido, que sempre foi correto e nunca lhe deu motivos para desconfiar dele. Elisabete diz que basta olhar para António para ver como ele está triste com o fim do casamento e se sente injustiçado. Fátima fica a olhar para o seu dedo "despido" e a pensar em tudo o que Elisabete lhe disse.

Aida e Tomé continuam a fingir que estão muito entusiasmados com a festa. Reparam que nem abriram o champanhe e dizem que foi de tanta emoção. Agostinho aparece e Tomé vê ali uma oportunidade de acabar com aquilo. Aida diz que também está cansada, mas Agostinho não permite que eles saiam dali e diz que agora é que vai começar a festa a sério.