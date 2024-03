Desta vez, Bruno Savate jogou em 'modo solitário' e sem qualquer hipótese de formar casal: «O meu coração estava cá fora»

Há 2h e 37min

No «Goucha», recebemos Bruno Savate, vencedor do «Big Brother - Desafio Final». O nosso convidado recorda uma situação que aconteceu numa gala em que afirma que as comentadoras Teresa Silva e Diana Lopes instigaram os concorrentes a irem contra si e menciona Érica Silva. Depois, o vencedor fala-nos do facto de ter jogado em 'modo solitário' e sem qualquer ideia de formar casal, pois tem uma namorada cá fora.