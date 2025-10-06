Devaneios com Bárbara Parada

Há 48 min

Neste episódio o Tiago recebe Bárbara Parada para uma conversa que vai muito além do que se vê na TV. Falamos sobre o mundo dos reality shows, os bastidores da exposição mediática e como é gerir um namoro quando toda a gente acha que sabe mais da tua vida do que tu próprio.

Bárbara também revelou detalhes sobre o futuro negócio que está a criar e, no meio dos devaneios, mergulhámos numa conversa séria (mas com risos pelo meio) sobre o amor. O que é o amor, afinal? Como o medimos? Será que sentimos todos de forma diferente? Há hierarquias no amor ou é tudo subjetivo?

Entre momentos de reflexão e piadas aleatórias do Tiago, este episódio promete dar-te umas boas gargalhadas e talvez até deixar-te a pensar. Ou então, vais só perder-se conosco nas teorias mais improváveis.

Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.